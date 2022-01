Elektri börsihind langeb kolmapäeval 165,10 eurole

Teisipäeval oli päeva keskmine hind 166,38 eurot megavatt-tunni kohta.

Kõige odavam on elekter varahommikul kella kolmest neljani, kui megavatt-tunni hind on 88,65 eurot. Kõrgeim on hind kella üheksa ja kümne vahel hommikul, kui see ulatub 290,51 euroni megavatt-tunnist.

Tunnihind on üle 200 euro hommikul kella kuuest päeval kella kaheni.

Soomes on päeva keskmine hind endiselt Eestist odavam, jäädes 100,88 euro juurde megavatt-tunnist. Lätis ja Leedus jääb ka kolmapäeval hind Eestist kõrgemaks, vastavalt 182,59 ja 187,10 euro tasemele megavatt-tunnist.