Kolmapäeval liigub üle Eesti lumesadu, millele saartel ja läänerannikul järgnevad lörts ja vihm toovad kaasa jäiteohu. Päeval on oodata kuni -6 kraadi külma.

Eesti ilma muutis teisipäeval selgemaks Skandinaavia kohal tugevnenud ja ida poole levinud kõrgrõhuhari. Lund ja lörtsi sadas Norras, kuhu lähenes madalarõhuala Islandilt, mis nüüd vaikselt Eesti suunas liigub.

Kolmapäeva õhtuks jõuab Norra rannikule madalrõhkkond ning selle sajune ja soojema õhuga madalrõhulohk kandub üle Skandinaavia ida poole. Päeval asetseb see Soome ja Baltimaade kohale ning enamasti sajab lund, kuid mereäärsetes kohtades läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks.

Öö vastu kolmapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm ja kohati on udu. Peale südaööd puhub nõrk läänekaare tuul ja õhutemperatuur on -6 kuni -12, kohati kuni -15, saartel ja läänerannikul -1 kuni -5 kraadi.

Kolmapäeva hommik tuleb pilves selgimistega, aga veel sajuta. Puhub edela- ja lõunatuul 2-8, Hiiu- ja Saaremaa puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -5 kuni -9, saartel ja läänerannikul -1 kuni -3 kraadi.

Päeval pilvkate tiheneb ning keskpäeva paiku jõuab saartele lumesadu, mis laieneb pärastlõunal aeglaselt üle mandri ida suunas ja mitmel pool tuiskab. Saartel, ja õhtul ka läänerannikul, läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks ning tekib jäiteoht.

Edela- ja lõunatuul tugevneb päeval 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 17 meetrini sekundis, õhtul tuul natuke nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni -6, saartel ja läänerannikul on oodata 1 kuni 3 soojakraadi.

Nädala teine pool on pilvine ja üldiselt saabub kahe madalarõhualaga korralikult lumelisa ning rannikul võib kohati ka lörtsi sadada. Tugevam on sadu neljapäeval ja laupäeval ning keskmised nädala edenedes tasapisi langevad.