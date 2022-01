Austraalias valati kapten Cook'i kuju punase värviga üle

Austraalias tähistab 26. jaanuar kuupäeva, mil Briti laevastik sõitis 1788. aastal praeguse Sydney rannikule, et asutada seal koloonia. Britid pidasid Austraaliat asustamata maaks, olgugi, et seal olid oma asukad. Paljude põlisrahvaste jaoks, kelle põlvnemise ajalugu ulatub 50 000 aasta taha, on see "invasioonipäev".

St. Kilda ranna lähedal asuv kapten Cook'i kuju kaeti üleöö punase värviga ja sellele olid kleebitud flaierid, mis kutsusid üles Austraalia päeva tähistamist tühistama.

Kogu Austraalias korraldatakse hoolimata koroonapiirangutest ja niiskest ilmast massikogunemisi, inimesed tegid aedades grillipidusid ning mängisid kriketit.

Teised aga hoidusid pidustustest, et tunnustada Austraalia põlisrahvaste pärandit ja kultuuri. Mitmel pool toimus ka meeleavaldusi põlisrahvaste väärkohtlemise vastu.

Tuhandete välismaal sündinud inimeste jaoks oli kolmapäev ametlikult austraallasteks saamise päev ehk kodakondsuse päev.

Tähtpäeva puhul heisati Austraalia ja aborigeenide lipud.