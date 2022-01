Tallinna koolidele teeb muret õpetajate nakatumise kiire kasv

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on Tallinna koolides suurim mure kiire nakatumise kasv õpetajate seas, mis takistab koolide tööd. Sel nädalal on nakatunud üle 200 õpetaja.

"Olukord on muret tekitav ja keeruline. Kui vaatame numbritele otsa, siis alustades koolivaheajalt tagasi tulemisest, on nakatunute arv märgatavalt tõusnud ja seda nii õpilaste kui ka õpetajate seas. Viimane valmistab kõige rohkem peavalu koolijuhtidele. Kui on üks-kaks õpetajat, kes on positiivse testitulemusega sunnitud koju jääma, aga kui on neid üheksa-kümme, tekib suur probleem, kuidas neid õpetajaid asendada," rääkis Belobrovtsev.

Viimastel nädalatel on paljud koolid kehtestanud osalise distantsõppe, enam Tallinn keskselt koole distantsõppele ei saada.

"Kui veel novembris rääkisime sellest, et on teatud vanuserühmad, kus viiruse levik on kõrgem, siis nüüd on põhimõtteliselt kõik vanusegrupid punased – nakatunute arv on kõikides vanusegruppides väga kõrge," sõnas Belobrovtsev.

Eelmisel nädalal oli nakatunute arv õpilaste seas üle 1700 ja õpetajate seas oli nakatunuid üle 170.

"Kui vaatame sellele nädalale otsa, siis näeme, et õpetajate arv kahe ja poole päevaga on üle 200 ehk rohkem kui eelmise nädala jooksul kokku. Õpilaste arv pole jõudnud eelmise nädala tasemele. Juba praegu on näha, et selle õppenädala lõpus ületavad nad nii eelmise kui üle-eelmise nädala," sõnas Belobrovtsev.

Belobrovtsevi sõnul on tõenäoline, et lähinädalatel jõuavad siiski kõik koolid suure nakatumiste arvu tõttu distantsõppele. "Väga tahaks loota, et seda ei juhtu, aga lähinädalad näitavad. Praegu koolid otsustavad ise, kui palju distantsõpet kehtestavad, lähtuvalt koolist," sõnas ta.

Belobrovtsevi sõnul on keeruline olukord ka lasteaedades, kus on paljud õpetajad haigestunud, kuid see pole nii raske kui koolides.