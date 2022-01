Uuring: Bideni toetus mustanahaliste valijate seas väheneb

Bideni tegevuse presidendina kiidab heaks umbes 60 protsenti mustanahalistest ameeriklastest. Pool aastat tagasi oli see toetus 30 protsendi võrra suurem, vahendas The Times.

Biden võitis 2020. aastal mitmes osariigis tänu mustanahaliste valijate ülekaalukale toetusele. "Kui demokraadid ei suuda täide viia oma valimislubadusi, siis paljud mustanahalised võivad vahevalimiste ajal koju jääda," hoiatasid hiljuti kogukondade liidrid.

"Mis juhtub, on sama, mis juhtus Virginia osariigis 2021. aastal. Demokraadid kaotavad ja suurelt," ütles Georgia osariigi aktivist W Mondale Robinson.

2017. aastal võitsid demokraadid Virginia kubernerivalimised ülekaalukalt. 2020. aastal edestas Biden presidendivalimistel Donald Trumpi Virginias kümne protsendipunktiga. 2021. aastal valiti osariigis kuberneriks aga vabariiklaste partei kandidaat Glenn Youngkin. Paljud mustanahalised valijad olid vihased, kuna demokraatide juhitud kongress ei suutnud läbi suruda sotsiaalreforme.

"See, mida nägime Virginias, oli see, et mustanahalised valijad ei hääletanud ka vabariiklaste poolt. Nad jäid lihtsalt koju, see oli protest" ütles Robinson.

Lõuna-Carolina mustanahalised valijad aitasid Bidenil saada demokraatide partei presidendikandidaadiks. "Liiga sageli on teie lojaalsust ja toetust sellele parteile peetud iseenesestmõistetavaks. Ma annan teile oma sõna, et ma ei tee seda mitte kunagi," ütles kampaania ajal Biden.

Nüüd on paljud inimesed Lõuna-Carolinas aga pettunud. "Olen segaduses, mõnikord ka vihane," ütles Benedicti kolledži professor George Hart.

Bideni toetus langeb järjepidevalt ka teiste etniliste gruppide seas. Valgete valijate seas on Bideni toetus nüüd juba alla 40 protsendi.