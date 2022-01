Sberbank ostab Venemaa Stockmanni

Kremli kontrollitud suurpank Sberbank teatas kolmapäeval, et ostab Venemaa Stockmanni kaubamaja.

Sberbank ja Venemaa Stockmanni omanik Jakov Pantšenko sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt Stockmann "liitub Sberbanki ökosüsteemiga", vahendas Interfax.

Osapooled kavatsevad sõlmida lepingu, kus Sberbank omandab 2022. aasta esimesel poolel Stockmannis 100-protsendilise osaluse, teatas Sberbank.

Tehing vajab veel Venemaa föderaalse konkurentsiameti heakskiitu.

Soome Stockmanni grupp müüs 2016. aastal oma Venemaa ärid Reviva Holdings Limitedile. Stockmann on Venemaal nüüd spetsialiseerunud keskmise ja kõrgetasemeliste rõivaste müügile. Ettevõttel on üle 600 kaubamärgi. Firmal on Venemaa linnades ka 12 füüsilist poodi. 2018. aastal käivitati ka veebipood.