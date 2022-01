Terviseamet keskendub delta tüve jälgimisele

Terviseamet teatas, et muutis oma töökorraldust ja keskendub nüüdsest just delta tüve põdejatele, et see omikroni kõrval uuesti domineerima ei pääseks.

Terviseameti kriisistaabi juht Kristian Sirp ütles, et päeva keskmine nakatunute hulk on kasvanud nädalaga kahekordseks, jõudes 4686-ni.

"Koroonaviiruse leviku riskitase jätkuvalt väga kõrge," teatas Sirp.

Järgmisel nädalal kasvab nakatunute hulk ilmselt veel, päeva keskmine tõuseb imselt 5000-ni ning nädala nakatunute hulk 35 000-ni. 18 850 ehk üle poole 31 318 aktiivsest haigusjuhust asub Põhja regioonis.

Sirp tõdes, et terviseameti koormus on kasvanud, mistõttu nad kõigi nakatunute teavitamiseni kiiresti jõuda ei pruugi. See aga ei tähenda, et inimene isolatsioonireegleid järgima ei peaks. Igal juhul tuleb nakatunul kaardistada ja teavitada oma lähikontaktseid.

Siiski põeb enamik nakatuist koroonat kergelt, sest 89 protsenti neist on nakatunud omikroni tüvega, millega haigla voodikohti ei ummistata. Praegu on hõivatud 65 protsenti haiglate 445 koroonahaigetele mõeldud kohast. Et koroonahaigete osakaal haiglates ei kasvaks, muutis terviseamet oma töökorraldust.

"Fookuses on nakatunud, kel on delta tüvi. Püüame jõuda epidemioloogilise uuringuga kõigi nendeni," ütles Sirp. "Keskendume delta tüvega inimestele, sest see on raskema kuluga ja kui see peaks rohkem hakkama levima, ohustab see haiglaravi."

Delta tüvega on nakatunud eeskätt vanemaealised inimesed. Oluline on siiski ära hoida, et noorte ja sotsiaalselt aktiivsete seas ka omikroni levik jõudsalt ei kasvaks.