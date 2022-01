Kolmapäeval oli elektri keskmine börsihind 165,10 eurot megavatt-tunni kohta.

Kõige odavam on elekter õhtul kell 22-23, kui see on 98,47 eurot.

Kallim on elekter ennelõunasel ajal, küündides kella 11 ajal 230 euroni megavatt-tunnist.

Soomes on keskmine megavatt-tunni hind neljapäeval 136,81 eurot, Lätis 152,54 ning Leedus 152,54 eurot.