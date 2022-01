Biden arutab Katari valitsejaga Euroopa energiavarustuse kindlustamist

Katar on üks maailma suurimaid veeldatud maagaasi tootjaid. USA loodab, et Katar kuulub nende riikide hulka, kes suudavad vajadusel Euroopat aidata, teatas Rferl.

"Biden ja šeik Tamim bin Hamad Al Thani kavatsevad arutada Lähis-ida julgeolekut, ülemaailmse energiavarustuse stabiilsuse tagamist ja olukorda Afganistanis," ütles Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki.

Kolmapäeval teatas Bideni administratsioon, et on ühenduses Lähis-Ida, Põhja-Aafrika ja Aasia gaasi- ja naftatarnijatega.

Biden on korduvalt hoiatanud, et Moskvat ootavad ees tõsised tagajärjed, kui Venemaa uuesti Ukrainasse tungib.

Venemaa on Ukraina piiri äärde koondanud umbes 100 000 sõdurit. Kardetakse, et konflikt võib kaasa tuua gaasitarnete edasise languse Euroopasse, mis seisab silmitsi kasvava elukalliduse kriisi ja inflatsiooni kasvuga, ajal, mil gaasihinnad on hüppeliselt tõusnud.