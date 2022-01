Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Riho Terras

Kas Vladimir Putin blufib, kui ta on pannud kogu maailma uskuma, et valmistab ette suurt sissetungi Ukrainasse, või tuleb päriselt sõda? Mida on valmis lääs Kremli pidurdamiseks tegema ja milliseid samme peaks praegu astuma Eesti? Küsimusi küsib saatejuht Johannes Tralla.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kolmapäeval kell 21.40.