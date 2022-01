Saudid ja Tai lõpetasid 30 aastat kestnud tüli varastatud juveelide pärast

Kahe riigi suur tüli puhkes 1989. aastal, kui Saudi printsi heaks töötav Tai koristaja varastas kalliskivid. Nende seas oli ka haruldane sinine teemant.

Koristaja müüs need juveelid Tais maha, mõistmata nende tegelikku väärtust. Tai politsei lõpuks tagastas juveelid. Saudid väitsid aga, et enamik neist on võltsitud.

Aasta pärast vargust lasti Tais maha kolm Saudi Araabia diplomaati. Kaks kuriteoga seotud tailast surid samuti kahtlastel asjaoludel. Koristaja ja üks politseinik olid ainsad isikud, kes selle afääri tõttu lõpuks vangi mõisteti.

Saudi Araabia süüdistas Tai politseid afääris osalemises. Saudid väitsid, et Tai politseijuhid võtsid mõned juveelid endale.

Analüütikud väidavad, et vaidlus läks kahe riigi kaubandusele maksma miljardeid dollareid. Seetõttu ei saanud kümned tuhanded tailased ka Saudi Araabias tööd teha. Enne skandaali töötas Saudi Araabias umbes 300 000 tailast, vahendas BBC.

Kahe riigi leppimine võimaldab tailastel uuesti leida tööd Saudi Araabias. Naftariik vajab hädasti võõrtööjõudu. Saudi Araabia lennufirma Saudi Arabian Airlines teatas, et taastab alates maist otselennud Taisse.