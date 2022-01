Kohus jättis Isa Khalilovi karistuse muutmata, Kalašnikov mõisteti õigeks

Ringkonnakohus jättis teisele autole otsa sõitnud Khalilovi süüdistuses otsuse muutmata ning temale mõistetud 10-aastane reaalne vangistus jäi kehtima. Ringkonnakohus täpsustas vaid liiklusnorme, mida Isa Khalilov rikkus.

Kalašnikovi süüdi tunnistamise osas tühistas ringkonnakohus aga Harju maakohtu süüdimõistva otsuse ja mõistis Kalašnikovi õigeks.

Maakohtu otsuse peale esitasid apellatsiooni mõlema süüdistatava kaitsjad ja prokurör, samuti ühe kannatanu esindaja. Khalilovi kaitsja taotles teo ümberkvalifitseerimist ja Khalilovile kergema karistuse mõistmist. Ta leidis, et osaliselt oli liiklusõnnetuses süüdi Volvo juht, kelle ootamatu manöövri tõttu ei suutnud Khalilov Volvole otsasõitu vältida.

Kalašnikovi kaitsja taotles kaitsealuse õigeks mõistmist, leides, et kuna Kalašnikov ei osalenud liiklusõnnetuses, ei saa talle liiklusõnnetuse raskeid tagajärgi omistada.

Ringkonnakohus rahuldas Kalašnikovi kaitsja apellatsiooni, teised apellatsioonid jättis aga rahuldamata.

Ringkonnakohus ei tuvastanud, et Volvo juht oleks teinud sellise manöövri, nagu Khalilovi kaitsja väitis. Volvo ja BMW kokkupõrke tingis täies ulatuses Khalilov, kuna ta vahetas sõidurada lubatud sõidukiirust väga suurelt ületades.

"Nimelt see, et Khalilovi auto liikus ülejäänud liiklusvoolust tunduvalt kiiremini, võttis Khalilovilt võimaluse teiste liiklejate käitumisega arvestada. Selle tõttu ei olnud ta võimeline vältima otsasõitu ees aeglasemalt (lubatud sõidukiirusega) sõitnud autole. Otsasõiduga päästis Khalilov valla kokkupõrgete ahela, mis tõi kaasa kahe kannatanu surma ja kahe kannatanu rasked tervisekahjustused" leidis kohus.

Ringkonnakohus ei pidanud põhjendatuks ei kaitsja ega prokuröri etteheiteid I. Khalilovi karistusele.

Ringkonnakohus leidis aga, et Kalašnikovi tegevusel puudus kannatanute surma või raskete tervisekahjustusega selline põhjuslik seos, mida karistusseadustik nõuab. Kalašnikov liiklusõnnetuses ei osalenud, märkis kohus, vaid raskete tagajärgedega liiklusõnnetuse põhjustas vahetult Khalilov. "Kalašnikovi roll seisnes selles, et ta innustas oma eeskujuga Khalilovit lubatud sõidukiirust ligi kolmekordselt ületama," märkis kohus.

Kokkuvõtvalt ringkonnakohus tõdes, et selline teise isiku innustamine kuritegu toime panema on kuriteona karistatav vaid karistusseadustikus sätestatud tingimustel. Ükski karistusseadustikus ette nähtud õiguslikest alustest ei tulnud aga kõne alla, sest need eeldavad kõik tahtlust, aga kuritegu, mida Khalilovile ja Kalašnikovile ette heideti, on ettevaatamatusest toime pandud, teatas kohus.

Otsuse võib vaidlustada 30 päeva jooksul.

Mullu mai lõpus karistas Harju maakohus 20-aastast Khalilovit kümneaastase vangistusega ning mõistis temaga koos kohtu all olnud 29-aastasele Vjatšeslav Kalašnikovile kolmeaastase vangistuse.

Kohus mõistis Khalilovi süüdi liiklusnõuete rikkumises, millega põhjustati kahe või enama inimese surm. Kalašnikovi mõistis kohus süüdi surma põhjustamises ettevaatamatusest ja raske tervisekahjustuse tekitamises ettevaatamatusest ning mõistis talle karistuse raskema paragrahvi järgi, mis on surma põhjustamine ettevaatamatusest.

Kriminaalmenetlusega kogutud andmetel alustasid süüdistatavad ühiselt 2020.aasta 20. juuni õhtupoolikul sõitu Tallinna kesklinnast Lasnamäe suunas. Sõiduki Chevrolet Camaro roolis oli Kalašnikov ja BMW X5 roolis Khalilov, kes kiirendasid ja kihutasid koos mööda Pärnu maanteed Narva maanteele ning jõudsid lõpuks Laagna teele.

Laagna teel hakkasid Kalašnikov ja Khalilov järjepidevalt suurendama kiiruseid, jõudes välja 190-200-kilomeetrini tunnis. Mustakivi 13 hoone juures sõitis Kalašnikovi juhitud Chevrolet mööda Volvost, mida juhtis 54-aastane mees. Chevrolet kannul liikunud BMW sõitis ees liikunud Volvole aga tagant otsa.

Volvo paiskus kokkupõrke tagajärjel vasakule haljasalale ja BMW paiskus pärast Volvoga kokkupõrget paremale tagant otsa esimesel sõidurajal liikunud Fordile, mida juhtis 39-aastane mees. Ford paiskus omakorda otsa ees sõitnud Toyotale, mida juhtis 28-aastane mees.

BMW ja Ford paiskusid kokkupõrkest paremal tee ääres olevasse bussiootepaviljoni, kus seisid kaks jalakäijat, 61-aastane naine ja 32-aastane naine.

Õnnetuses hukkusid 61-aastane naine ja 39-aastane mees ning viga sai neli inimest, kes viidi haiglasse. Mullu juunis suri õnnetusest tekkinud vigastustesse ka kolmas inimene.