Ülikõrged energiahinnad pole kinnisvaraturule veel suurt mõju avaldanud

Kui möödunud aasta viimases kvartalis tehti Eesti kinnisvaraturul absoluutne rekord, siis Swedbanki hinnangul on veel vara öelda, mis uue aasta esimesest kvartalist saab.

"Me praegu laenutaotluste langust ei ole näinud. On täiesti tavapärane. Küll on olnud harvad juhtumid, kus inimesed on varem juba laenu taotlenud ja mõelnud selle peale ning lükanud oma ostuotsuse veidi edasi. Aga see ei pruugi olla seotud ainult energiahindade tõusuga," lausus Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma.

Peamiselt on kiire mõju nähtav kuulutuste arvu kasvus ja ka üüriturul.

KV.ee portaalijuht Tarvo Teslon ütles, et järsk muutus on toimunud viimase kolme nädalaga.

"Enne seda on olnud kuulutuste arvu pidev vähenemine umbes aasta jagu. Nüüd me näeme uuest aastast, et langus on murdunud, on tõusule läinud, eriti üürikuulutused," lausus Teslon.

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman märkis, et üüriturul juba käib üürnike poolne hinna alla kauplemine kütteperioodi kuudeks. "Ja teine väike, aga oluline nüanss: me näeme müügipakkumiste õrna kasvu, mida me ei ole näinud rohkem kui juba aasta jagu. Kui enne tuli müüki korter ja oli kohe kolm kõnet, siis täna on võib-olla üks kõne," lausus ta.

Millised mõjud võiksid energiahindade kasvul olla kinnisvarale, võiks selguda lähikuudel.

"Kui me räägime kahe-kolme kuu pärast, et kas ka siis on sama seis? Ma ei usu, et see tänane üks-kaks kuud seda veel mõjutab. Inimesed ikkagi loodavad, et äkki ikkagi kukuvad energia hinnad," ütles Teslon.

"Saagu sellest elektrihinnast, mis saab. ja saagu sellest gaasijandist, mis saab, õnnetus on ju tegelikult juba käes. Kõikide kaupade hinnad tõusevad ja tegelikult selle valguses rahva vaesumine on vaikselt alanud. Oleks naiivne arvata, et see tegelikult kinnisvaraturule ei mõju," leidis Sooman.