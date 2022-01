USA: Venemaa rünnaku korral ei minda Nord Stream 2-ga edasi

"Ma tahan, et see oleks täiesti selge: kui Venemaa ründab Ukrainat ükskõik mil moel, siis Nord Stream 2-ga ei liiguta edasi," ütles Price raadiojaamale NPR. "Ma ei hakka detailidest rääkima, aga me teeme Saksamaaga koostööd, et kindlustada, et sellega ei minda edasi."

Saksamaa suursaadik USAs Emily Haber kinnitas Twitteris Saksamaa positsiooni ning meenutas, et Ühendriigid ja Saksamaa teatasid juba möödunud suvel, et kui Venemaa kasutab energiat relvana või Ukraina suveräänsust rikutakse, tuleb Venemaal maksta kõrget hinda.

"Saksa kantsler Olaf Scholz ja välisminister Annalena Baerbock ütlesid selgelt: miski pole laualt maas, ka Nord Stream 2 mitte," ütles Haber.

Kolmapäeval teatas Nord Stream 2 projekti haldav firma Nord Stream 2 AG, et asutas Saksamaale tütarettevõtte Gas for Europe GmbH, mis hakkab haldama torujuhtme Saksamaa-osa. Sellest saab eraldiseisev operaator, mis tegutseb Saksa seaduste järgi.

Euroopas kõige rohkem lahkarvamusi tekitav energiaprojekt Nord Stream 2 ehitati selleks, et kahekordistada gaasi hulka, mis liigub Venemaalt läbi Läänemere otse Saksamaale, aga mitte läbi Ukraina, nagu varem.

Juba enne kriisi Vene-Ukraina piiril tekitas gaasitoru projekt pingeid Euroopa Liidus, aga ka USAs ja Ukrainas, sest sellega suureneb Euroopa energiasõltuvus Venemaast. Samuti jääb Ukraina ilma transiiditasudest.