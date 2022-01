Saksamaa saadab Ukrainasse 5000 sõjaväekiivrit

Saksamaa teatas kolmapäeval, et saadab Ukrainasse 5000 sõjaväekiivrit. Berliin siiski kordas, et relvi Ukrainasse ei saadeta.

"Saadame Ukrainasse viis tuhat kiivrit, varustust, mida on vaja," ütles Saksamaa kaitseminister Christine Lambrecht. Ministeeriumi pressiesindaja ei täpsustanud, kas kiivrid annetatakse või Ukraina peab nende eest maksma raha.

Berliini värske žest järgnes pärast teravat kriitikat, kuna Saksamaa keeldus Ukrainasse relvi tarnimast. Eesti tahab saata Ukrainale 122-millimeetriseid haubitsaid. Eesti ootab jätkuvalt luba haubitsate kunagistelt omanikelt Saksamaalt. Enne lõplikku otsust tuleb relvade tarnimisel saada luba nende päritolumaalt.

Eelmisel nädalal andis USA Eestile, Lätile ja Leedule loa tarnida Ukrainale Ameerikas toodetud relvi.

Moskva on Ukraina piiri lähedale koondanud üle 100 000 sõduri. Venemaa on süüdistanud USA-d ja teisi riike pingete suurendamises ja eitab Ukrainasse sisenemise plaane.

Saksamaa valitsus on korduvalt öelnud, et ei ekspordi relvi Ukrainasse. Berliini väitel on see pikaajaline poliitika, kus relvi ei tarnita kriisipiirkondadesse.