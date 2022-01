Eesti piirilt tagasi saadetud võimukriitiline türkmeen vahistati Venemaal

Vene politsei pidas Ahmet Jumadurdjevi hiljuti Peterburis dokumentide kontrolliks kinni, ütles tema jurist Olga Tseitlina sel nädalal Raadio Vabadusele.

Jumadurdjev õppis aastatel 2013-2017 Ivangorodis. 2017. aastal lisasid Türkmenistani võimud ta tagaotsitavate nimekirja, süüdistades teda religioosses ekstremismis, pärast seda, kui mees oli hakanud sotsiaalmeedias kirjutama Venemaalt naasvatest turkmeenidest, kes olid kodumaal pikaks ajaks vangi mõistetud.

Vene võimud vahistasid ta Ašgabati nõudmisel ning Jumadurdjev veetis aasta kinnipidamiskeskuses. Samal ajal mõisteti tema vend Türkmenistanis ekstremismis süüdistatuna 25 aastaks vangi.

Pärast vabanemist keeldus Venemaa talle asüüli andmast. Samuti olevat Eesti tema varjupaiga saamise palve tagasi lükanud, kirjutas RFE/RL.

Eelmisel aastal püüdis Jumadurdjev salaja üle Vene-Eesti piiri tulla, kuid Eesti piirivalvurid saatsid ta tagasi Venemaale, vahendas RFE/RL.

Venemaa on nüüdseks pannud Jumadurdjevile riigis viibimise keelu kuni 2055. aasta 1. juulini.

Samas tegi Euroopa Inimõiguste Kohus 2020. aasta oktoobris otsuse, et meest ei tohi enne Türkmenistani saata, kui inimõiguskohus ei ole tema suhtes lõplikku otsust langetanud.

Eesti võimud keeldusid teemat sisuliselt kommenteerimast.

"Inimese kaitseks ei ole rahvusvahelise kaitse menetlus avalik ja see on maailmas üldtunnustatud põhimõte. Eestil on rahvusvahelise õiguse, Euroopa Liidu õiguse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel kohustus järgida konfidentsiaalsuse nõuet. Seetõttu ei ole võimalik kommenteerida ühegi konkreetse rahvusvahelise kaitse menetluse asjaolusid ega ka taotlemise fakti või selle puudumist," ütles siseministeeriumi pressiesindaja Riin Oeselg ERR-ile.

Välisministeeriumi pressiesindaja rõhutas, et välisministeeriumil "ei ole selle asjaga puutumust".

Türkmenistan peetakse maailma üheks kõige repressiivsemaks riigiks. "Valitsus piirab karmilt kõiki inimeste põhiõigusi ja vabadusi, sealhulgas ühinemisvabadust, väljendus- ja usuvabadust," öeldakse inimõiguste kaitse organisatsiooni Human Rights Watch (HRW) hinnangus Türkmenistanile. Samas kirjeldatakse, et võimud varjavad kümnete vangistatud inimeste asukohta, ehkki on hakanud tagastama perekondadele nende vangide surnukehasid, kes on vangistuses surnud. "Aktivistid ja sõltumatud ajakirjanikud, kes on valitsuse suhtes kriitilised, seisavad vastakuti hirmutamise, ahistamise, füüsiliste rünnakute ja vangistusega. Riik jääb igasugusele sõltumatule kontrollile suletuks," tõdeb HRW.