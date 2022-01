Times: ISIS kasutas vangla kaitsmisel lapsi inimkilpidena

Kurdide vägesid toetasid ka USA ja Suurbritannia eriüksused. Kolmapäeval teatas SDF-i pressiesindaja Farhad Shami, et vangla on täielikult nende kontrolli all.

Gweirani vangla eraldi tiivas olid pantvangis ka teismelised poisid, kes lahingutes jäid kahe tule vahele. Pole veel selge, kui palju lapsi lahingutes hukkus. Kokku oli seal umbes 650 noort poissi, vahendas The Times.

Mõned lapsed olid islamistide pojad. Enamik lapsed toodi aga Süüriasse lapsepõlves džihadistidest vanemate poolt. Kardetakse, et ISIS kasutas lapsi lahingutes inimkilpidena.

Pantvangi võeti ka umbes 30 vanglatöötajat, enamik neist kolmapäeval vabastati, teatas SDF.

Kirde-Süürias hoitakse SDF-i vanglates umbes 12 000 ISIS-se võitlejat. Gweirani vangla on neist suurim. Inimõigusorganisatsioonid on juba aastaid hoiatanud, et vanglad on ülerahvastatud, ebasanitaarsed ja ohtlikud, kus värvatakse uusi džihadistide.

Väidetavalt on kuni neli tuhat kinnipeetavat välismaalased, kellest paljud on pärit lääneriikidest. Vanglalahing algas eelmisel nädalal. Vanglasse tungis umbes 200 terroristi, kes koos kinnipeetavate toetusega haarasid hoone enda kätte.

Vanglalahingus sai surma rohkem kui 120 džihadisti. Surma sai veel 50 SDF-i võitlejat ja seitse tsiviilisikut. Lahingu lõpus sai vanglas otsa ka vesi ja toit. Inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch teatel puhkes vanglas ka tuberkuloosipuhang.

"Ajutised vanglad kogu Süürias on kasvulava Daeshi ideoloogiale. Peame põhjalikult uurima asjaolusid, mis võimaldasid sellel rünnakul juhtuda," ütles USA juhitud koalitsiooni juht Süürias kindral John Brennan.