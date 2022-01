Ukraina: Moskva jääb järgmise kahe nädala jooksul diplomaatia juurde

"Midagi pole muutunud, see on halb uudis. Hea uudis on see, et diplomaadid leppisid kokku, et kohtuvad kahe nädalal pärast Berliinis. See tähendab, et Venemaa jääb järgmiseks kaheks nädalaks tõenäoliselt diplomaatilisele teele," ütles Kuleba Kopenhaagenis.

Kuleba kohtus neljapäeval oma Taani kolleegi Jeppe Kofodiga.

"Suurim nõue, mis Venemaal on, on kahjuks see, et Ukraina astuks Moskvaga läbirääkimiste asemel otse kõnelusse Donetski ja Luganski esindajatega. Seda ei juhtu, see on põhimõtte küsimus," ütles Kuleba.

Venemaa presidendi kantselei asejuht Dmitri Kozak ütles kolmapäeval , et Pariisi kõnelused edusamme praktiliselt ei toonud ning loodab Berliini kohtumiselt enamat. Kozak kinnitas samas ajakirjanikele, et neli riiki nõustusid, et Ida-Ukrainas tuleb relvarahu järgida.