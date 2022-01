Elektri börsihind langeb reedel 129,22 eurole

Neljapäeval oli keskmine hind 152,54 eurot megavatt-tunnist.

Reedel on hind madalam öösel ja varahommikul, kui jääb alla 100 euro, kõige madalam kella kolmest neljani, mil see on 73,08 eurot megavatt-tunnist.

Hommikul kella seitsmest on hind 142 euro juures megavatt-tunnist ja selle lähedusse jääb ka ülejäänud päevaks. Õhtul kella kümnest hakkab hind taas tõusma ja jõuab 177,80 euroni megavatt-tunnist.

Soomes langeb elektrihind 123,70 eurole megavatt-tunnist, Lätis ja Leedus langeb päeva keskmine hind Eestiga samale tasemele.