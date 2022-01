AÜE suurendab suhtlust Assadi režiimiga

Araabia Ühendemiraadid (AÜE) suurendab suhtlust diktaator Bashar al-Assadi juhitud Süüria režiimiga. AÜE eeldab, et Assad jätkab Süüria valitsemist ja laiendab seetõttu tema režiimiga ärisidemeid.

AÜE valitsusametnikud väidavad, et riik üritab Assadi režiimiga suhteid normaliseerida. Kümme aastat tagasi puhkes Süürias verine kodusõda ja enamik riike katkestas Damaskusega sidemed.

Lääneriigid süüdistavad Assadi režiimi inimõiguste rikkumises, samuti keemiarelva kasutamises. Venemaa ja Iraani toetusel säilitas Assad aga oma võimu. Nüüd proovib AÜE Süüria tagasi tuua Araabia riikide diplomaatiasse.

"Need sammud peegeldavad AÜE hinnangut, et Assad ei kao kuhugi. Seetõttu nad kohandavad oma poliitikat," ütles mõttekoja Brookings Institution teadur Steven Heydemann

Viimaste kuude jooksul on Dubai Expo Süüria paviljonis pidevalt kasvanud külastajate voog, kes soovivad kohtuda Assadi režiimi tippametnikega. Ühel kohtumisel oma Süüria kolleegiga sõlmis AÜE majandusminister Abdulla bin Touq Al Marri alla lepingule, mille eesmärk on suurendada kahe riigi vahelist kaubandust. "AÜE on Süüria tähtsaim kaubanduspartner," teatas siis Twitteris Abdulla bin Touq Al Marri.

Süüria firmad on viimaste kuude jooksul registreerinud Dubais ja Abu Dhabis mitu offshore üksust, et hiilida kõrvale USA ja Euroopa sanktsioonidest, ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

Novembris alustas regulaarlende Damaskusest Abu Dhabisse Süüria lennufirma Cham Wings. AÜE ja Jordaani taasavasid hiljuti ka oma saatkonnad Süürias.

Novembris kohtus Damaskuses Assadiga ka AÜE välisminister Abdullah bin Zayed. Ta on kõrgeim AÜE ametnik, kes Süüriat on külastanud pärast kodusõja puhkemist. Assad loodab oma Araabia naabritega leppida, see avaks ukse uutele investeeringutele ja suurendaks tema võimu legitiimsust.

Eelmise aasta lõpus avas Jordaania oma peamise piiripunkti Süüriaga. Kuningas Abdullah II suhtles Assadiga telefoni teel oktoobris.

Neljapäeval teatas Jordaania sõjavägi, et riigi väed tapsid 27 smugeldajat, kes üritasid Süüriast riiki siseneda. Jordaania teatel aitab julgeolekualane koostöö Damaskusega piirata piiriülest salakaubavedu.