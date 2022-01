Haapsalu linn ja Lääne-Nigula vald planeerivad Noarootsi jääteed

Transpordiamet loobus kulude kokkuhoiuks tänavu jääteede rajamisest. Haapsalu-Noarootsi jäätee võib soodsa ilma korral siiski teoks saada, sest Haapsalu linn ja Lääne-Nigula vald said transpordiametiga kokkuleppele, et investeerivad ühiselt sellesse trassi.

Haapsalu linna eestvedamisel korraldatud hange näeb ette veidi vähem kui 30 000 euro eest jäätee rajamist ja käigus hoidmist kuni 20 päeva, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul on plaanis sõlmida leping hanke võitnud ettevõttega Paralepa Sadam ilmselt esmaspäevaks ning sõltuvalt ilmaoludest otsustada järgmisel nädalal, millal tee rajamine alata võiks.

Kui miinuskraadid peavad, oleks Haapsalu-Noarootsi jäätee valmis järgmise nädala lõpuks.

Enne tee avamist sõidukiga jääle minna ei tohi, sest üks autojuht on jaanuaris omapead merele minnes juba Haapsalu lahel läbi jää vajunud.

"Ma arvan, et see on vajalik Lääne-Nigula Noarootsi inimestele, kes saavad otse Haapsalusse tulla. Haapsalu linna inimestele on ta selles mõttes vajalik, et kuna tegemist on vist ainsa jääteega Eestis, siis ta, ma arvan, kutsub rahvast mujalt Eestist ja võib-olla ka Lätist ja Soomest ja Euroopast siia seda natuke eksootilise maiguga, kuid meile tavapärast jääteed nautima," rääkis Sukles.