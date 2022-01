Riigikogu tahab keelata energiahüvitiste võlgade katteks arestimise

Et kõik abivajajad energia hinnatõusu toetused kätte saaks, otsustati muuta pensionikindlustusseadust. Muudatuse mõte on, et toetust ei võetaks töötutoetuse maksmisel sissetulekuna arvesse, sest muidu võiks inimene töötutoetusest ilma jääda. Samuti muudetakse seadust, et kohtutäiturid ei saaks energiatoetust võla katteks arestida.

Sotsiaalkomisjoni liige Õnne Pillak (Reformierakond) ütles, et töötutoetuse osas saab seadust muuta tagasiulatuvalt, kuid keeruline on võlgnikega.

"Murekoht on see, et mis teha nende inimestega, kellelt kohtutäitur on uut toetust vanade võlgade katteks võtnud, kas ja kuidas seda saab tagasiulatavalt rakendada," lausus Pillak.

Eelnõu teine lugemine katkestati ja sotsiaalkomisjon hakkab teisipäeval arutama, kas võlgnikke on võimalik tagasiulatavalt aidata. See pole aga lihtne, ütles Narva kohtutäitur Tatjana Afanasjeva. Tema sõnul kantakse kohtutäituri arvele laekunud summa võla sissenõudjale edasi alates neljandast tööpäevast.

"Kolm tööpäeva on veel pangakontol olemas, siis me võime tagastada summa, kui selleks on olemas seaduslik alus. Edasi kohtutäitur hakkab neid summasid üle kandma sissenõudjatele. Kui kohtutäituril seda summat enam ei ole, siis pole midagi tagastada," ütles Afanasjeva.

Afanasjeva lisas, et tema poole ei ole veel energiatoetuse arestimisega pöördutud. Kui seadus jõustub, saab võlgnik tema sõnul esitada kohtutäiturile avalduse selle kohta, et toetus tagasi saada.

"Kui võlgniku kontole on laekunud summa, mis ületab lubatud elatusmiinimumi, siis see automaatselt peetakse kinni. isegi kui seadus jõustub. Ja kui seadus jõustub, siis võlgnikul tekib õigus nõuda see summa tagas," selgitas ta.

Isamaa esindaja Aivar Kokk leidis, et koalitsioon on seadust muutes liialt jokutanud.

"Võlglasi on 91 000, kui me vaatame neid inimesi, kes on ühel või teisel moel võlgu. Ja neilt inimestelt kõigilt võib arestida täna seda sotsiaaltoetust," märkis ta.

Pillak ütles, et sotsiaalkomisjonile teadaolevalt pole praegu kellegi arvelt energiatoetust võlgade katteks võetud. Eelnõu tahetakse vastu võtta veebruari alguses.