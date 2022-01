Reede on pilvine, kohati sajab lund

Öö vastu reedet on pilves ning sajab lund ja lörtsi, Lääne- ja Lõuna-Eestis tuleb sekka ka vihma ning rannikualadel tuiskab. On jäiteoht ja tuul pöördub vaikselt põhjakaarde ning pärast keskööd tugevneb 8 kuni 13, puhanguti 17 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.

Hommikused pilved tulevad koos lumehoogudega. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 8, puhanguti 13, saartel ja läänerannikul iiltii 21 meetrit sekundis. Õhk püsib null kraadi ümber.

Päev on pilves ja hooti sajab lund, Lõuna-Eestis ennelõunal ka lörtsi, kuid pärastlõunal lääne poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Tuul puhub põhjakaarest 7 kuni 14, puhanguti 15, saartel ja läänerannikul 21 meetrit sekundis, õhtul tuul natuke nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb -3 kuni +1 kraadini.

Nädalavahetus algab jahedalt ning suurema sajuta, kuid õhtul vastu pühapäeva liigub suurem sajuala üle Eesti, koos lume, lörtsi ja paiguti ka vihmaga. Lumisemaks läheb uue nädala alguses.