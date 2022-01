Harku järv meelitab nii uisutajaid, jääsurfareid kui kalamehi

Kuigi neljapäeval oli järvejääle tekkinud õhuke kiht lund, siis asjaosaliste sõnul olid jääolud nii uisutamiseks kui ka surfamiseks sobivad. Nii võeti järvejääl ette nii pikemaid treeninguid kui ka veedeti niisama toredalt aega.

"Üsna korralik jää on siin. Praegu on väga sile jää, see on meeldiv. Tuult on iga kord piisavalt olnud, et väga normaalne on," ütles talisurfar Kaur.

"Hea ilm, sobib täpselt uisutamiseks," lausus hobiuisutaja Denis.

Aeg-ajalt pakub järvejää uisutajatele ka omamoodi elamust

"Ma olen lugenud neid vanu hülgeküttide raamatuid ja need ütlevad, et jää laulab. Eile oli täpselt see õhtu, kui jää laulis. Kõik nagises, praksus ja ragises ja kohati oli nagu natuke kõhe ka, aga muidu oli väga tore," rääkis hobiuisutaja Bert.