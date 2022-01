Aab: valitsuserakondade debatte ei peaks võtma traagiliselt

Keskerakonna valitsusdelegatsiooni juht Jaak Aab ütles, et praeguse valitsuse sisuline töö on väga ladus ning Keskerakonna ja Reformierakonna liikmete vahel käivaid koroonapiirangutega seotud vaidlusi ei tasu väga traagiliselt võtta.

Aab ütles "Esimeses stuudios", et kuigi riigikogu Keskerakonna fraktsioonist kõlab kriitikat valitsuse vastu, kuhu Keskerakond ka ise kuulub, on partei siiski ühtne.

"Erakondade seisukohad, maailmavaated, lahendused, ettepanekud on ikka erakonna sees sarnased. Me ei aja erinevaid asju," kinnitas ta.

Aabi sõnul on hea, kui poliitikute vahel käib debatt. "Debatt - ma ei võtaks seda nii traagiliselt. Tegelikult minu meelest on päris hea, kui parlamentaarses vabariigis ka fraktsioonid, isegi kui nad on koalitsioonis ja riigikogu liikmed, saavad oma arvamust avaldada ja ettepanekuid esitada. Naljakam oleks kui lihtsalt seome suu kinni kahel fraktsioonil, et teie seal mitte midagi ei ütle, küll me valitsuses teeme. See oleks veel imelikum," lisas ta.

Näiteks Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid süüdistab valitsust seoses kiirtestide kasutusele võtuga otsustamatuses. Aab ütles, et valitsus teeb otsuseid, mida on võimalik teha ning see ei ole lihtne. Aab kirjeldas, et kui ettevõtja otsustab oma kasumi ja töötajate üle, siis valitsuse otsused puudutavad sadade tuhandete inimeste heaolu.

"Sellepärast need otsused sünnivad raskelt. Ega me ei salga, et oleme maailmavaatelistes küsimustes Reformierakonnaga väga erinevad. Aga me oleme suutnud otsustada ka läbi nende debattide, arutelude ja päris kiiresti kui on vaja. Nii et ma ei näe probleemi siin," rääkis ta.

"Tihtipeale sisuline töö jääb kriiside alla. Me haldame kriise, see paistab silma ja kui sealt otsust ei tule, siis öeldakse, et koostööd ei ole. Me teeme sisulist tööd, mida ministeeriumid, ametid, asutused toovad valitsusse iga päev, iga nädal ja ma ütleksin, et see on ikkagi väga ladus."

Aab selgitas lahti, miks valitsuses otsused raskelt sünnivad. "Meil ei toimu valitsuses hääletust. See valitsus, kes hääletama hakkab mingite otsuste üle, on järgmine päev laiali. Seda me teame kõik. See on kirjutamata reegel. Järelikult kõik see 15 ministrit laua taga peavad selle otsusega nõus olema, mõlemad delegatsioonid peavad nõus olema ja siis saab selle otsuse vastu võtta. Ja selles keerulises kombinatsioonis, mis ma kirjeldasin, leida neid otsuseid ei ole lihtne. Ja need, mis on võimalik, tehakse ära. Ja ma arvan, et need otsused, mis on ajakriitilised, me oleme ka teinud."

Aabi sõnul ei tee Keskerakond praegu näitemängu valijate häälte nimel, kui kritiseerib omaenda valitsuse tööd.

"Ma ei ole hinnanud valijate häälte järgi seda probleemi. See probleem on ju, pinged on, need on kestnud päris kaua ja teatud lõhe ka, mille tõi koroonapass sisse nii või teisiti. Ma arvan, mis on keskfraktsiooni sõnum praegu, et me võiks kiiremini proovida leevendada," ütles ta.

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis Aabilt, mida ta arvab sellest, et osa inimeste hinnangul on Keskerakonna plaan selline, et ükskõik, kui palju head tahab valijale teha Reformierakond, siis Keskerakond teeb alati kaks korda rohkem.

"Ei, ma ei usu niimoodi. See on väga lihtsustatud nägemine või natukene vandenõuteooria," ütles ta.

Aabi sõnul on Keskerakonna ja Reformierakonna erinevus valitsuses see, et Keskerakond tahaks otsuseid kiiresti teha, aga Reformierakond jälgib rangemalt eelarvetasakaalu ja kohustusi.

Koroonapiirangute leevenemise kohta ütles Aab, et praegu enam ei ole küsimus selles, kas neid leevendatakse, vaid millal. Tema arvates peaks näiteks praeguse massilise PCR-testimise süsteemi, koolielu korraldamise läbi mõtlema. "Võib-olla peame seal otsima leevendusi ja lihtsustusi, kuni võib-olla sinnani välja, et täna küsisime teadusnõukoja käest, et võib-olla alaealistelt, arvestades, et suurem mass praegu koolis kiirtestitakse, pole üldse koroonapassi siseriiklikult vaja küsida," rääkis Aab.