Venemaa pidas Läänemerel mereväeõppuse

Tagantjärele ei ole Venemaa ajakirjandus õppusi veel kommenteerinud. Enne õppuste algust teatas uudisteagentuur Tass, et õppustel osalevad sõjalaevad on jagatud mitmesse taktikalisse gruppi ning tegu on plaanipärase lahinguväljaõppeõppusega. Õppustel osalesid miinitõrjujad, allveelaevatõrjujad, korvetid ja raketikaatrid. Peamiselt harjutati vastase õhurünnaku tõrjumist.

Venemaa on varem teatanud, et riigi sõjalaevastikul on jaanuaris-veebruaris kavas läbi viia mitmeid õppusi mitmel pool oma merealadel. Samal ajal maavägede koondamisega Ukraina piiri äärde on Venemaa viinud ka palju alaliselt mujal paiknevaid sõjalaevu Mustale merele.