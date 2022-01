Läti välisminister hoiatab kauakestvate pingete eest

"Olgem realistid, pinged ei taandu kuu või paariga ja praegu on juba selge, et valmis tuleb olla pikemaks pingeperioodiks," ütles Rinkēvičs. Välisministri sõnul on Venemaa retoorika agressiivne ja agressiivne on ka tema käitumine. Välisministri hinnangul ei tule karta ainult otsest sõjalist rünnakut Ukrainas, vaid ka küberrünnakuid ja hübriidrünnakuid ning olukord võib pingeliseks jääda mitmeks aastaks.

Välisministri sõnul valmistub Läti kauakestvaks kriisiks mitmel moel. Näiteks on seimil plaanis vastu võtta suurem kaitse- ja ka sisejulgeolekueelarve. Rinkēvičsi sõnul on Läti julgeoleku seisukohalt väga oluline, et sisejulgeolekule kulutataks raha samavõrra, kui riigikaitsele, sest kriisiolukorras on mõlemad kriitilise tähtsusega. Välisministri sõnul on lähiaastail plaanis ka Läti kaitsekulutused tõsta 2,5 protsendini sisemajanduse kogutoodangust.