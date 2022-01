Justiitsministeerium: hauarajatised võivad kuuluda platside kasutajatele

Kui õiguskantsleri hinnangul on kohalike omavalitsuste eeskirjad, mille järgi kuuluvad hauarajatised hauaplatsi kasutajale, seadustega vastuolus, siis justiitsministeeriumi hinnangul sellist vastuolu ei ole.

Kui enamik Eesti omavalitsusi on volikogu otsusega asunud pidama hauaplatsidele paigaldatud hauarajatisi platside kasutajate omandiks, siis õiguskantsler Ülle Madise hinnangul ei ole selline lähenemine seadusega kooskõlas ning ta soovitas omavalitsustel ja ministeeriumitel kokku leppida, kas seadusi oleks vaja muuta või mitte.

Justiitsministeeriumi hinnangul saab seadusesätteid põhjalikult uurides siiski järeldada, et hauarajatiste ja -tähiste puhul on tegu vallasasjaga, mis saab kuuluda selle paigaldajale ehk hauaplatsi kasutajale.

Kui Madise sõnul ei anna kalmistuseadus ega ükski muu seadus volikogule õigust omistada hauarajatisi hauaplatsi kasutajale, siis justiitsministeeriumi sõnul tuleb hauarajatiste omandiõiguse küsimuses lähtuda tsiviiliseadustiku üldosa seadusest. Kuigi seal on kirjas, et asi ja selle olulised osad ei saa olla eri isikute omandis ning kinnisasja olulised osad on sellega püsivalt ühendatud asjad, sealhulgas ehitised, siis samas sätestatud erinormi järgi ei kvalifitseeru kõik ehitised kinnisasja oluliseks osaks.

Justiitsministeeriumi hinnangul on ka hauatähise ja -rajatise puhul tegu just sellise asjaga, mis pole kinnisasja oluline osa. "Seega hoolimata asjaolust, et tegemist võib olla maaga püsivalt ühendatud asjaga tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrahv 54 lõige 1 tähenduses, ei ole selline asi kinnisasja osa ega kuulu kalmistu maa-ala omanikule," märkis ministeerium õiguskantslerile saadetud vastuskirjas.

Seega on hauarajatise ja -tähise puhul tegemist vallasasjaga, mis saab kuuluda selle paigaldajale ehk hauaplatsi kasutajale, lisas ministeerium, sest õiguslik alus selleks tuleneb tsiviilseadustiku üldosa seadusest, mitte kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud määrusest.

Justiitsministeeriumi hinnangul puudub seega ka kindel vajadus aruteluks hauatähiste ja -rajatiste omandiküsimuses.

Madise palus enne volikogude poole pöördumist, et nõuda neilt õigusvastaste sätete kehtestuks tunnistamist, hinnangut lisaks justiitsministeeriumile rahandusministeeriumilt ja linnade ja valdade liidult.