Klitško kritiseeris Saksamaa valitsust

Klitško sõnul on ta Saksamaa valitsuse suhtes pettunud. "Iga kord kui räägime kaitserelvadest, blokeerib Saksamaal nende tarnimise Ukrainasse," ütles Klitško.

Eesti tahab saata Ukrainale 122-millimeetriseid haubitsaid. Eesti ootab jätkuvalt luba haubitsate kunagistelt omanikelt Saksamaalt. Enne lõplikku otsust tuleb relvade tarnimisel saada luba nende päritolumaalt.

Klitško kutsus Saksamaad üles oma seisukohta muutma.

"Saksamaa on Euroopa üks tähtsamaid riike. Vajame Saksamaa toetust. Jagame samu väärtusi. Me palume relvi enesekaitseks," ütles Klitško.

Klitško süüdistas Venemaa ja Ukraina vahelistes pingetes Moskvat.

"See konflikt on kunstlikult välja mõeldud. Kui keegi oleks 10 aastat tagasi öelnud, et Venemaa okupeerib Krimmi ja Donbassi, kus hukkub 13 000 Ukraina kodanikku, poleks keegi seda uskunud. Praegu on see aga karm reaalsus," ütles Klitško.

Klitško kommenteeris ka hiljutisi Vene-Valgevene sõjalisi manöövreid. "Me kardame sõda. See oleks õudusunenägu. Kõik räägivad võimalikust sissetungist Ukrainasse. Peame kaitsma oma riiki, me ei kavatse kedagi ise rünnata," ütles Klitško.

Klitško on endine poksija, kes veetis suurema osa oma karjäärist Saksamaal. 2014. aastal valiti ta Kiievi linnapeaks.