Saksamaa majandus kahanes 2021. aasta neljandas kvartalis 0,7 protsenti

Saksamaa statistikaamet Destatis teatas reedel, et riigi majandus kasvas 2021. aastal 2,8 protsendi võrra. 2020. aastal vähenes riigi sisemajanduse koguprodukt (SKP) 4,6 protsenti.

"Saksamaa majanduse kehv tulemus tuleneb tarnehäiretest, mis mõjutab tootmist. Samuti pole taastunud nõudlus pandeemia eelsele tasemele," teatas Destatis.

Mitmed analüütikud eeldavad, et 2022. aastal hakkab Saksamaa majandus uuesti kasvama, kuna tarnehäired näitavad leevenemise märke.

"Saksamaa majandus teeb kevadel muljetavaldava tagasituleku. Tarnehäirete leevenemine ja koroonapiirangute lõppemine peaksid koos andma Saksamaa majandusele tohutu tõuke," ütles finantsfirma ING ökonomist Carsten Brzeski.

Hispaania SKP kasvas 2021. aastal viie protsendi võrra. See oli kiireim tempo alates 2000. aastast.

Prantsusmaa 2021. aasta majanduskasv oli viimase 50 aasta kiireim. Riigi majandus kasvas eelmisel aastal seitsme protsendi võrra.

"Prantsusmaa majandus on suurepäraselt taastunud ja majanduskriis on lõppenud. Mõned sektorid on endiselt raskustes, nagu teenindussektor, kuid enamik neist on jõudsalt taastumas ja luuakse uusi töökohti," teatas reedel Prantsusmaa rahandusminister Bruno Le Maire.