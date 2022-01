Elektri börsihind tõuseb laupäeval 6,3 protsenti 137 eurole

Hind on madalaim hilisõhtul, langedes keskööst kella üheni pühapäeval tasemele 65,06 eurot megavatt-tunni kohta. Kõrgeim on hind laupäeva hommikul kella 1kaheksa ja üheksa vahel, millal megavatt-tund maksab 220,1 eurot.

Soomes on elektri hind laupäeval Eesti omast terve päeva vältel märgatavalt odavam. Keskmine päeva hind on 22,11 eurot, mis on 83,9 protsenti vähem kui Eestis. Lätis ja Leedus on elektri hind Eesti tasemel.