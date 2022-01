Pittsburghis varises kokku sild vaid mõni tund enne Bideni visiiti

Pittsburghi avaliku turvalisuse amet teatas silla kokkuvarisemisest reede hommikul. Ameti teatel on silla juures tugev gaasi lõhn ja kutsus avalikkust üles piirkonda vältima. Viga keegi varingu tõttu ei saanud.

BREAKING: A bridge along Forbes Avenue near Frick Park has collapsed. (: Jeremy Habowski) https://t.co/tBmXgKOsnM pic.twitter.com/QebLGfSRa9