Tihe lumesadu ja tuisk muudavad nädalavahetusel liiklusolud väga keeruliseks

Laupäeval on oodata Eestis tihedat lumesadu ja tuisku, mistõttu on liiklusolud väga halvad.

Ilmateenistus hoiatab, et laupäeva päeval algab saartel lumesadu ja tuisk ning lõuna- ja edelatuul tugevneb puhanguti 15, saartel 21 meetrini sekundis.

Õhtuks tugevneb edela- ja lõunatuul, Ida-Eestis ka kagutuul puhanguti kuni 20, saartel ja läänerannikul 25 meetrini sekundis. Lume-, lörtsisadu ja tuisk muutuvad tugevaks, lääne poole lisandub vihm.

Tiheda saju, tuisu ja tugeva külgtuule tõttu on liiklustingimused erakordselt halvad. Lääne-Eestis ladestub märg lumi traatidele ja on jäiteoht.

Tormituul võib murda puid, põhjustada elektrikatkestusi ja häireid praamiliikluses.

Pühapäeva öösel rasked ilma- ja sõiduolud püsivad. Jätkub tugev lume- ja lörtsisadu, tuiskab. Pühapäeva hommikuks lisandub 10 kuni 25 sentimeetrit lund. Lääne pool sajab ka vihma ja on jäiteoht.

Väga tugev edela- ja lõunatuul, Ida-Eestis kagutuul ulatub puhanguti 20, saartel ja läänerannikul 25 meetrini sekundis.

Pealinnas võib tulla üle 20 sentimeetri lund

Ka Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet hoiatab liiklejaid nädalavahetuse erakordselt intensiivse lumesaju ja ilmaolude kiire muutumise eest, mis toob kaasa keerulised teeolud.

Prognoosi kohaselt võib paari päevaga lisanduda pealinnas üle 20 sentimeetri lund ja tugev tuul tekitada teedele tuisuvaalusid.

Amet soovitab laupäeva õhtutundidel teelolekut vältida.

Eriti tugevat lumesadu on oodata laupäeval kella kaheksast õhtul kuni kaheni öösel, mil võib lisanduda üle kümne sentimeetri märga ja rasket lund, mis koos tugeva, kuni 20 meetrit sekundis puhuva tuulega tekitab lagedamates kohtades teedele raskeid lumevaalusid. Sadu raugeb korraks alles esmaspäeval.

"Seetõttu on laupäeva õhtutundidel soovitav teelolekut vältida, kuid juhul, kui see on tingimata vajalik, tuleks sõidukitesse varuda piisavalt kütust, et tulla toime ka lumevangi jäämisel, kui on vaja pikalt abi oodata," ütles Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg.

"Saabuva intensiivse lumesaju ajal on õhutemperatuur nulli lähedal, mistõttu vaatamata pidevale lume- ja libedusetõrjele võivad sõidurajad kinni sõidetud lume tõttu muutuda ka libedaks. Kõnniteede, peatuste ja ülekäikude sahkamine on märja ja raske lume tõttu aga aeganõudvam," lisas ta.

Tallinna linna lepingupartnerid tänavapuhastusettevõtted on kõrgendatud valmisolekus ning kokku on linna partnerid ja munitsipaalhooldusüksus valmis saatma tänavatele kuni 150 ühikut erinevat lumekoristustehnikat.

Amet hoiatab, et rasketes ilmaoludes võivad tee hooldeprotseduurid olla tavapärasest ajamahukamad ja vähem efektiivsed ning liiklusolud seetõttu keerukamad.

Amet tuletab meelde, et kõnniteede puhastamise eest vastutab teega külgneva kinnistu omanik ja libedusetõrjet peab tegema mitte ainult hommikuti, vaid vastavalt vajadusele ka lumesaju jooksul.