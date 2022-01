Sauga tehnopargis alustas tööd uus betoonitehas

Pärnu külje all Sauga tehnopargis alustas tööd Betoonimeistri uus betoonitehas, mis on suurim investeering Eesti betooni tootmisesse viimase kümne aasta jooksul.

Mobiilne tehas läks maksma enam kui miljon eurot ja selle tootlikkus on kuni 100 kuupmeetrit betoonisegu tunnis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Betoonimeistri juhi Kalle Suitslepa sõnul areneb ehitusturg kõikjal Eestis kiiresti ning mastaapsete taristuobjektide ehitamine kasvatab hoogsalt nõudlust kaubabetooni järele.

"Betooni on tehtud praegu suuremas osas Tallinnas ja Tartus, aga investeeringud liiguvad ka keskustest eemale ja seoses suurte taristuobjektidega nagu Rail Baltic ja suured tuulepargid on loota, et liiguvad rohkem lääne ja edela poole," ütles Suitslepp.