"Rahva teenrid" vaidlesid koroonapiirangute mõttekuse üle

"Ühiskond on ise ennast juba mõnda aega tagasi avanud – peod on kolinud erapindadele, segiläbi kohtuvad ja tantsivad vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimesed, Tallinna-Tartu rongid ja bussid on rahvast pungil. Igapäevased nakatumise numbrid näitavad meile, et tõrjemeetmeid ei ole enam võimalik rakendada," rääkis Mirko Ojakivi.

Evelyn Kaldoja leidis siiski, et seni veel kehtivad piirangud COVID-19 viiruse leviku piiramiseks on head, et hoida ära haiglasse sattuvate inimeste arvu kasvu. "Kui see levik on natukenegi aeglustatud, siis on sellest kasu nii meile kui arstidele ja haigetele, kes vajavad haiglaravi ka muu haigusega," leidis Kaldoja.

Ojakivi kirjeldas aga vastuseks olukorda meelelahutusasutustes, kus praegu saab viibida kuni kella üheteistkümneni õhtul. "Aga kui siia lisada veel kaks tundi, siis see tähendab kaks tundi rohkem võimalust nakatada," tõdes vastuseks Kaldoja. "Ma arvan, et las need piirangud praegu nii nagu nad on. Ei ole mõtet neid maha võtta ajal, kui haigus levib," ütles ta.

Ojakivi rõhutas, et tema ei hakka ütlema, kas piiranguid on vaja või mitte, vaid lihtsalt kirjeldab seda, kuidas inimesed käituvad.

Martin Šmutav teatas enda poolt, et tema arvates pole piirangutel enam mitte mingisugust mõtet. "Ei peaks olema ühtegi piirangut, ühtegi tõendit ega midagi muud. Kes on tahtnud, on saanud vaktsineerida ja saab seda ka praegu teha ja inimene võiks käituda mõistlikult ning püsida haigena kodus," rääkis ta. "Arvestades, et viirused levivad ka tulevikus, siis kui kauaks peame piirangutega jätkama?" küsis ta.

Kaldoja rõhutas vastuseks, et praegu on tegemis pandeemiaga, mille tõttu sureb iga päev inimesi. Peame vaatama, et inimesed haiglasse mahuks ja arvestama, et paljude ravi on edasi lükkunud ning perearstid on üle koormatud, rääkis ta.

"See mõjutab üldist rahva tervist," tõdes Kaldoja. "Me peame pidurdama viiruse levikut. See on pandeemia, mitte suvaline haigus," lisas ta.

Šmutovi sõnul võiks jätta piirangud vabatahtlikuks ning inimesed võiks nende järgimises lähtuda enda sisetundest, samuti võiks ka asutused kehtestada piiranguid vastavalt oma hinnangule.

Lisaks oli saates juttu koalitsioonis valitsevatest erimeelsustest, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse võimalikest muudatustest, kõrghariduse rahastamisest ning julgeolekuolukorrast Euroopas ja Eesti kaitse-eelarvest.