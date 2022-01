Haapsalus peetud Šoti päeval võisteldi jääkeeglis

Tuulisest ilmast hoolimata kogunes keskpäevaks Haapsalu väikese viigi peale arvukalt linnarahvast. Just jääkeegel on saanud Haapsalu šoti päeva sümboliks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Osaleda võisid kõik. Kohalik elanik Marika rääkis, et on jääkeeglis kaasa löönud igal aastal ning minevikus on seda peetud lausa ekstreemsetes oludes.

"Tänasega läks väga hästi. Varasemalt on olnud väga väga vesine, nii, et jalad põlvest saadik vees või vahest ka kui sa lendad kõhuli, võid olla täiesti märg. Aga täna on väga hea. Lihtsalt tuul on väga tugev ja sellega peab võistlusel arvestama," rääkis Marika.

Viigi kalda ääres katusealuse varjus mängiti autentset šoti muusikat.

Kontserdi ajal jätkunud jääkeeglivõistlusel mõõtu võtnute seas oli neid, keda paeluvadki just vähemtuntud spordialad.

Kellel oli aga tahtmine jääkeeglikivide libistamise asemel hoopis ise jääl liuelda, said teha viigi peal tõukekelguga tiire. Tõukka Takka kelgulaenutuse esindaja Arno Suislepa sõnul on jääl sõitmine midagi muud kui maismaarajal kelgutamine.

"Ma arvan, et merel on selline suur avarus. See on kindlasti üks asi, mis tõmbab inimesi ja teine asi on võib-olla selline kiirus, mis sa saavutad kelkudel," rääkis Suislep.

Šoti päeva peetakse Haapsalus alates 2014. aastast.