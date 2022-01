Põhja-Korea korraldas suurima raketikatsetuse aastast 2017

Põhja-Korea on korraldas aastast 2017 alates suurima raketikatsetuse, teatas Lõuna-Korea.

Souli teatel toimus start toimus pühapäeva hommikul enne kaheksat kohaliku aja järgi Põhja-Korea idaranniku lähedal, vahendas BBC.

Tegemist oli keskmise ulatusega ballistilise raketiga. Lõuna-Korea teatel on see suurim raketikatse alates 2017. aasta novembrist.

Jaapani ja Lõuna-Korea ametnike teatel jõudis rakett 2000 kilomeetri kõrgusele ja lendas üle 30 minuti, maandudes 800 kilomeetri kaugusele Jaapani merre.

Jaapan, Lõuna-Korea ja USA on sel kuul juba seitsmenda katse hukka mõistnud. USA kutsus Põhja-Koread üles hoiduma edasistest katsetustest.

ÜRO on keelanud Põhja-Koreal ballistiliste ja tuumarelvakatsetuste tegemise ning on kehtestanud ranged sanktsioonid. Põhja-Korea juht Kim Jong-un on lubanud samal ajal aga riigi kaitsevõimet tugevdada.