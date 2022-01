Teed võivad ka pühapäeval olla lumetormi järel raskesti läbitavad

Öösel jäid nii suurtel, kui väiksematel maanteedel liikunud autod lumelõksu. Kõige enam oli pealelõunal tugevnema hakanud lumesaju tõttu kinni jäänud autosid Raplamaal ning Ida- ja Lääne-Virumaal.

Politsei sai öösel ja varahommikul teateid ka liiklusõnnetustest. Lisaks autode lumest päästmisele, tuli päästjatel saagida ka teele takistuseks murdunud puid. Sündmusi lahendasid nii kutselised, kui vabatahtlikud päästjad.

"Teedele olid tekkinud suured lumevaalud, kust sõiduautoga väga raske läbi saada. Paraku ei ole vaalude ja libeduse oht ka veel täna kuhugi kadunud, seega soovitame võimalusel ka täna sõitma minemist vältida," ütles päästeameti vastutav korrapidaja Leho Lemsalu.

Teed võivad olla ka pühapäeval raskesti läbitavad

"Kuna on saabunud plusskraadid ja tuisk on vaibunud, siis põhimaanteedel hakkab suures plaanis juba asfalt välja paistma ja need on soolamärjad, välja-arvatud Ida-Virumaa, kus on veel miinuskraadid," ütles transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna juhataja Janar Tükk.

Tükki sõnul on kõrvalmaanteed endiselt lumised ja kohati raskesti läbitavad ning endiselt püsib oht sinna kinni jääda.

Tapa vallas jäid laupäeva hilisõhtul ligikaudu 60 sõidukit kinni teele risti kinni jäänud reka taha.

"Tänud päästele, kes tuli appi ja aitas reka liikuma, kõik kes seal taga ootasid pääsesid ka sõitma uuesti," sõnas Tükk.

Tükki sõnul tuli mitmel pool minna appi kraavi sõitnud autodele, kuid peamiselt tuli teateid kõrvalmaanteedele kinni jäänud autodest.

"Peame tõdema, et eile oli raske isegi põhimaanteedel seisundi nõuet tagada. Valdavalt teated, kus inimesed jäid teele kinni, tulid Harju-, Rapla-, Virumaa ja Lõuna-Eesti poolt. Läänemaa natuke rohkem pääses sellest," rääkis Tükk.

Ilmateenistuse andmetel võib ka pühapäeval oodata tuisku ja temperatuurilangust nelja külmakraadini ja transpordiamet valmistub ka selleks.

"Kõik masinad on täna töös, võib-olla on tunnikese puhanud, aga on kõik täna tee peal, olgu need tavalised sahad, teehöövlid või traktorid, kõik töötavad," ütles ta.

Ilmaprognoosi kohaselt püsib sajune ilm terve päev. Püsib tugev tuul ning kohati tuiskab. Transpordiamet teatas, et ka väikesed temperatuurimuutused 0-kraadi ümber võivad tekitada liiklusoludes suuri muutusi.

Saju ja tuisuga on jätkuvalt teedel halb nähtavus ning kogu päeva jooksul püsib teedel jäiteoht.

Lumest aidati välja üle saja auto

Ida päästekeskuse haldusalas tehti päästele 38 väljakutset. Tapa vallas Räsna külas jäi teele risti keeranud reka taha lumme kinni üle 60 auto, Peetri külas oli lumes kinni viis sõidukit.

Tapa vallas Tõõrakõrve külas oli korraga kinni neli autot, sündmusele kaasati sõjaväe tehnika, Väike-Maarja vallas Avispea külas oli korraga lumes kinni kuus ninh Haljala vallas Võle külas kinni neli autot.

Lääne päästekeskus sai samuti 38 väljakutset. Kohila vallas Hageri külas päästeti lumevangist hinnanguliselt 25 sõidukit, Kehtna vallas käidi erinevatel väljakutsetel lumest välja aitamas kokku 14 autot. Lokuta vabatahtlikud päästjad siirdusid väljakutsele, kus abi vajas viis autot. Ühe väljakutse jooksul aidati teel olles järjest lumest välja 13 hätta jäänud autot.

Põhja päästekeskus sai teeolude tõttu 24 väljakutset. Kiili vallas Sausti külas jäi lumme kinni 11 autot, Kehra linnas tõmbasid päästjad välja üle kümne sõiduauto, Laagri alevikus oli korraga kinni kuus autot.

Lõuna päästekeskus sai 11 väljakutset. Põhja-Sakala vallas Sürgavere külas jäi lumme kinni neli sõidukit, Otepää vallas Keeni külas oli lumes kinni kolm autot, Kanepi vallas Kooraste külas vajas abi kolm sõidukit ning kolmel korral aidati lumest välja operatiivsõidukeid.