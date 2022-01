Samost ja Aaspõllu kritiseerisid eestlaste vastumeelsust tuuleparkidele

ERR-i ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu arutasid Vikerraadio omanimelises saates uute tuuleparkide rajamist. Suurte planeeringute puhul on mureks, et inimesed toetavad neid idees, kuid keegi ei soovi neid oma kodukanti.

Ajakirjanikud arutasid nädala tagust uudislugu, mille kohaselt on Saaremaa elanikud mures Sõrve rannikust enam kui kümne kilomeetri kaugusele merre rajatava tuulepargi pärast ning nende hinnangul pole kohalikega arvestatud.

"Minu meelest on mõnest küljest täiesti arusaadav, miks inimesed niimoodi käituvad, aga kus me seda elektrit peame siis tootma," küsis Aaspõllu.

"Kui me midagi kuhugi ehitada ei luba, ei tselluloositehast, tuuleparki, ükskõik millist muud tööstusettevõtet, siis lõpuks ei kujuta ette, kuidas on majanduslikult jätkusuutlik ja üldse võimalik täita Eesti põhiseadust, mis ütleb, et Eesti riik peab tegema kõik rahva ja kultuuri kestmiseks," märkis Samost.

Samost sõnas, et praegu on küsitluste järgi eestlased ka tuumajaama rajamise suhtes positiivselt meelestatud, kuna elektri hind on kõrge. "Aga jumal hoidku kui tuumajaam peaks tulema kuskile vähem kui 100 kilomeetri kaugusele sellele samale küsitlusele vastava inimese elukohast, siis muutub seisukoht 180 kraadi," lisas ta.

Aaspõllu märkis, et reaalselt merel asuva tuulepargi müra inimesteni ilmselt ei kostu, samal ajal aga on kõigil vaja, et tuuleparke ehitataks. "Meil peab kuskilt tulema elekter, kuskilt tulema areng," ütles ta.

Samost lisas, et kui praegusel ajal otsustaks keegi rajada Tallinnasse sellise kruiisisadama nagu linnas on, siis ei jõutaks ka selles kokkuleppele. "Mõelge - müra, keskkonnareostus, riskid, turistid, liikluskoormus, miljon asja. See kõik on nukker ja ka olemasolevate seaduste piires oleks pikema vaatega valitsustel ja parlamendikoosseisudel võimalik neid otsuseid vastu võtta," sõnas ta.

"Riikliku eriplaneeringu alusel oleks võimalik kasvõi tuumajaama rajada, kui valitsusel oleks kindlameelne pikaajaline soov mitte kuhjata riske, mis ühel hetkel realiseeruvad nii nagu novembris-jaanuaris nägime, kus kuu jooksul oli vaja välja töötada kohmakaid kompensatsioonimehhanisme," märkis Samost.

Kui valitsus lubas veebruariks lõpetada vaidluse Eesti Energia ja Eleringi vahel, siis sel nädalal oodatud uudist siiski ei saabunud, sõnas Aaspõllu.

Samuti on Aaspõllu hinnangul probleemiks praegu seisvate tuulikuarendustega, mis põhinevad vana skeemi järgi taastuvenergiatoetustel. "See on tegelikult probleem. Kui meil need tuulikud valmivad aastal 2024-2025, kus need võiksid uue tehnoloogiaga juba napilt turu vastu toota soodsat energiat, kui me hakkame neile miljoneid põhimõtteliselt maksumaksja taskust toetust maksma – see ei ole mõistlik, see ei ole õiglane, see ei ole arusaadav. See probleem vajab lahendamist," ütles ta.

Samost lisas, et kui plaanitud tuulikupargid ka valmivad, on küsimus, kuidas tulla toime energiavajadusega jaanuarikuus, kui külma on kümme või enam kraadi. "Need tuulepargid seisavad, meie naabruses on sama ilm, ka nende tuulikud seisavad. Kas me ehitame nende perioodide tasandamiseks ka juhitavaid tootmisvõimsusi?"

Koalitsioonilepingusse kirjutatud otsus aastaks 2035 põlevkivielektri tootmine lõpetada on Samosti sõnul poliitiline läbikukkumine, kuna selleks ajaks ei ole reaalselt võimalust tagada uute juhitavate võimsustega energiatootmist.

Aaspõllu märkis, et juhitavaid võimsusi on kindlasti vaja ning esialgu ilmselt hoitakse põlevkivikatlaid reservis. "Põlevkivist põhimõtteline väljumine sai paika pandud olukorras, kus põlevkivi ei saanud kuidagi turule," nentis ta. "Lõppude lõpuks oli meil elektri hind ikkagi erakordselt odav."