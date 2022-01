Saarde valla elanikke ähvardab rahapuudusel sauna sulgemine

Saarde valla eelarvet on vaja 180 000 euro võrra kokku tõmmata ja ühe kärpekohana on välja käidud Kilingi-Nõmme ja Tihemetsa sauna sulgemine. Vallarahvas on võimulolijate peale juba ainuüksi sellise mõtte pärast väga pahane.

Kilingi-Nõmme saun on avatud vaid laupäeviti. Sel saunapäeval käis majast läbi tavalisest rohkem inimesi. ad tulid sauna sulgemiskavatsuse vastu allkirja andma ja lihtsalt oma muret jagama. Vallajuhid on pakkunud, et saunu võiks hakata haldama mittetulundusühingud, kes saaksid eurotoetusi küsida.

"Esiteks, mittetulundusühingul on viis kuud vaja seda sauna pidada, et saada oma toetused. Siis ta võib uksed kinni panna, ja ongi kõik, kutu piilu. Ta on olnud korra erakätes, see kõik läks nässu. Võeti tagasi. Kahe eelmise aastaga on saunad kapitaalselt remonditud, kõik on uued, uued kerised. Eelmisel aastal ehitati kogu kanalisatsioon välja," kirjeldab sauna piletimüüja Margit Sepp.

"Jah, me oleme vastu, et see saun kinni pannakse. Sest see on osa meie kultuurist, osa meie hügieenist. Saun on olnud, peab olema ja peab ka jääma," teatab vallaelanik Anu Oja.

"Mulle meeldib väga saunas käia, siin ma saan suhelda inimestega, rääkida. Kultuuriüritused toimuvad või ei toimu, aga saunas on hoopis teised teemad, teised rääkimised. Ei saa sedasi olla, et sauna paneme kinni, sest me ei leia kuskilt neid rahasid. Raha tuleb leida sauna jaoks, et saun toimiks," ütleb ka vallaelanik Mati Adrat.

"Piinlik on see, et me nüüd ei leia seda väikest raha, mis on vaja sauna säilitamiseks. Aga meie juhtkond ise tõstab omal palku," on Anna Ennusaar pahane.

Praegu maksab saunapilet kolm eurot, aga osa saunalisi leidis, et ka viieeurone pilet poleks palju.

Sellest oleks abi aga vaid pisut, sest saun majandaks end ära siis, kui pilet maksaks 17 eurot.

"Meil on vaja 180 000 kuskilt kokku saada, muidu me oleme olukorras, kus me peame hakkama laenu võtma, et üldse palkasid maksta ja ära elada," põhjendab plaani Saarde vallavolikogu esimees Eiko Tammist.