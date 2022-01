ID-kaart sai 20-aastaseks

Aastate jooksul on muutunud kaardi kujundus ning turvaelemendid on läinud keerulisemaks.

Kui kaarti väga hoolega uurida, siis leiab sealt rabamaasiku pildi ja ka Eestimaa loodust kirjeldavad laused. Vaadates ID-kaarti UV-valguses, ilmuvad nähtavale rahvusmotiivid ning metsades elava ilvese näokujutis.

ID-kaardi kujunduse loomisel on ette tulnud ka naljakaid äpardusi.

"Näiteks meil on siin UV-valguses hästi tore element - ilves. Kui me nägime seda esimest korda füüsilisel kandjal, siis meie ilves oli nii punakas, et ta nägi välja rohkem nagu rebane. Aga kui me presenteerisime esmakordselt kujundust oma partneritele, siis üks kolleegidest küsis tõsiselt, miks miks meil see tuvi ID-kaardil on. Kui me hakkasime lähemalt vaatama, siis märkasimegi, et suitsupääsukese saba nägi välja nagu tuvi oma. See on see üks asi, mille me ära parandasime," meenutas PPA identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Eliisa Sau.