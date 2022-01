Spotify lisab koroonast kõnelevale sisule hoiatuse

Spotifyst on oma loomingu kõrvaldanud mitmed tuntud artistid, samuti on teisi voogedastuskeskkondi kasutama läinud paljud senised kliendid. Põhjuseks koomik Joe Rogani taskuhääling, kus ta on korduvalt intervjueerinud vaktsiinivastase liikumise juhte.

"Vastutustundetud inimesed levitavad valesid, mis lähevad teistele inimestele elu maksma," põhjendas oma lahkumist USA autorilaulu vanameister Joni Mitchell.

Mitchell oli kuulsatest artistidest teine, kes Spotifyst lahkus. Otsa tegi lahti samuti veteranmuusik Neil Young. Neile on järgnenud juba trobikond lauljaid ja muusikuid, viimati Bruce Springsteeni saateansambli E-Street Band ja Rock'n'Rolli Kuulsuste Halli liige Nils Lofgren.

Koroonaga seotud valeinfo levimise üle Spotify kaudu on muret tundnud ka prints Harry ja tema abikaasa Meghan. Endine kuninglik paar oma taskuhäälingut Spotifyst ära viia esialgu siiski ei kavatse.