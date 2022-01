Belgradi keskkonnakaitsjad protestisid õhusaaste vastu

"Serbias on õhu kvaliteediga väga tõsiseid probleeme," ütles üks meeleavalduse korraldajatest Bojan Simsic. Simsic tuletas ka meelde, et Serbia õhusaaste on Euroopa üks kõrgeimaid, sama kõrgel kohal on ka suremus.

Koos väikeste lastega tänavaile tulnud perekonnad nõudsid õhu saastamise lõpetamist ja süüdistasid võime inimeste lämmatamises. Protestijad tõkestasid mõneks ajaks liikluse Belgradi kesklinnas, kuid liikusid seejärel rahumeelselt valitsushoone ette.

Ekspertide hinnangul on Belgradi ning muugi Serbia saastunud õhk tingitud eeskätt odava ja viletsa kivisöe kasutamisest jõujaamades, samuti aga vanade autode rohkusest ning aegunud küttesüsteemidest. Kõige sellega peab Serbia toime tulema, enne riiki EL-i ei võeta.

Meeleavaldus on seni viimane Serbia väga tugeva keskkonnaliikumise korraldatud protestidemonstratsioonidest. Varem on saastunud linnaõhu pärast meelt avaldatud juba mitu korda, protestitud on aga ka hädise jäätmekäitluse ning jõgede saastumise vastu. Raevukate protestide tulemusel oli liitiumit kaevandada soovinud firma Rio Tinto sunnitud oma Serbia projekti pooleli jätma.