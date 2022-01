80 protsenti Hiinast Tšehhi Vabariiki ostetud kiirtestidest valetavad

"Õnneks võtsime me inimestelt, kellel neid teste kasutasime, proove ka teistsuguste testide jaoks ning nõnda vead ilmsiks tulidki," selgitab Ostrava meditsiinitöötaja Pavla Svrčinová,

Meedikute sõnul annavad Tšehhi Vabariigile 1,83 miljonit eurot maksma läinud kiirtestid nii valepositiivseid, kui ka -negatiivseid tulemusi. Riikliku Rahvatervise Instituudi hinnangul muidugi saabki sellistel testidel koroonanakatumiste tuvastamisel olla ainult toetav roll. Instituudi teatel ei suuda test tuvastada nakatumist esimese viie kuni seitsme päeva jooksul. Paraku on just need päeva nakkuse edasiandmise puhul otsustava tähtsusega.

Instituut soovitab Hiinast ostetud teste kasutada pigem inimestel, kelle isolatsiooniaeg hakkab lõppema, et selgitada, kas nende organism on nakkusest vabanenud.