Koroonaviirusega on haiglaravil 346 inimest

Esmaspäeva hommikuse seisuga on koroonaviirusega haiglaravil 346 inimest, mida on 34 võrra rohkem kui pühapäeval. Neist 219 vajab haiglaravi raskeloomulise haiguse tõttu. Suri üks inimene.

Raskeloomulise koroonaga haiglas viibivatest 171 ehk 78,1 protsenti on vaktsineerimata ja 48 ehk 21,9 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Haiglas olijatest 18 on kolmand astme intensiivravi osakondades ja nendest 13 juhitaval hingamisel.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 48 uut haigusjuhtu. Suri üks vaktsineerimata koroonaviirusega nakatunud inimene: 94-aastane naine.

Kokku on Eestis surnud 2033 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 9756 testitulemust, millest 4964 osutus positiivseks. Viimase seitsme päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 345,7 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta nakatunud keskmiselt 562,6 vaktsineerimata inimest päevas.

Ööpäeva jooksul manustati 1087 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 95.

Esmaspäeva hommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 379 837 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 62,4 protsenti.