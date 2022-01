Johannes Vedru: Pekingi taliolümpiamängude võrdlemine klassikaliste spordipidudega on ebamõistlik

See teekond tähendab traditsiooniliselt mängudele kvalifitseerumist, oma parima vormi saavutamist ja selle olümpial realiseerimist. Praegu on aga olümpiaunistuse püüdmisel vaja arvestada veel ühe väga olulise takistuse ehk koroonaviirusega. Niisiis, läbida tuleb ka lisakvalifikatsioon. Ja antud takistuse ületamine ei sõltu paljudel juhtudel vaid sportlase enda tublidusest ja valmidusest. See on seotud ka õnnega, ütleb Johannes Vedru oma kommentaaris.