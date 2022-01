Saksa sotsiaaldemokraat: Eesti ei tohiks Ukrainale haubitsaid saata

Eesti on juba mõnda aega oodanud Saksamaalt luba anda Ukrainale mõned haubitsad. Mis te arvate, kas me saame selle loa ja kas me teie arvates peaksime selle loa saama?

Esiteks ei sõltu see mitte üksnes Saksamaa valitsusest, vaid ka Soome valitsusest. Teil on vaja luba meilt mõlemalt. Ja ma ei usu, et Soome välisminister, kes on ühtlasi roheliste partei liige, selle loa annab. Saksamaa poolelt on selge, et meil on valitsus, kes järgib juhiseid, mis ei luba relvade eksporti konfliktitsooni. Nii et ma arvan, et Saksamaa valitsus ei saa sellist luba anda.

Aga siin on olemas ka poliitiline argument. Saksamaa ja Prantsusmaa on justkui Minski relvarahu kokkulepete garanteerijad ja Normandia formaadis me püüame leida diplomaatilist lahendust konfliktile Venemaa ja Ukraina vahel. Me tahame edendada ja tähtsustada diplomaatiat. Ja viimase kümne päeva jooksul on seda saatnud osaliselt edu. Selleks, et täita vahendaja rolli, ei oleks Saksamaal mõistlik hakata praegu relvi eksportima. Et säilitada vahendaja rolli Normandia formaadis, ei tohiks valitsus Ukrainasse mingeid relvi saata.

Aga võib juhtuda, et diplomaatia ja dialoog ei tööta ning vaja on rohkem heidutusele mõelda. Sellisel juhul võib relvade mitte andmine julgustada Venemaad. Eesti poliitikud ei ole selles küsimuses palju sõna võtnud, aga lugesin näiteks Financial Timesist Läti kaitseministri intervjuud, kes nimetas seda ebamoraalseks. Mida te sellest arvate?

Tal ei ole õigus. Liitlastena peame me kõik tegema oma parima, et sõda ja Venemaa rünnakut Ukrainale ära hoida. Et seda saavutada, oleme me kõik pühendunud väga tugevale ja veenvale heidutusele, ähvardades Venemaad hiiglaslike sanktsioonide ja kõrge hinnaga. Me oleme leppinud kokku laiaulatusliku sanktsioonide paketi finantssektorist energiasektorini, sealhulgas Nord Stream 2 peatamine ja isiklikud sanktsioonid vene ametnike vastu. Nii et me oleme loonud väga usutava heidutuse ja NATO-s oleme alati rakendanud kahesuunalist strateegiat, mis on heidutus ja dialoog.

Osana Normandia formaadist peab Saksamaa kasutama oma vahendaja rolli, et leida diplomaatiline lahendus. Või vähemalt tugevdada relvarahu Ukraina ja Venemaa vahel. Relvaeksport ei tohiks olla ülehinnatud, me oleme veendunud, et meie liitlased mõistavad, et Saksamaa ei saa nendes oludes relvi Ukrainale anda.

Nii et te arvate, et Saksamaa relvaekspordi poliitikat ei ole vaja muuta?

Ei. Nagu nn liiklusfoori koalitsioon ja uus valitsus on kokku leppinud eelnõu ettevalmistamises, mis relvaeksporti piirab. See eelnõu sisaldab praegust punkti, et relvaeksport konfliktitsoonidesse ei ole lubatud. Aga mida me oleme juba teinud, on NATO idatiiva tugevdamine ja Saksamaa panustab täiel määral, saates täiendavad lennukid Rumeeniasse. Nii et meie Balti sõbrad võivad olla kindlad meie täielikus osaluses NATO heidutusstrateegias.

Sellepärast avame me ka tee oma lennuväe moderniseerimisele, et jätkata tuumaheidutuse jagamist NATO vihmavarju all. Eriti meie Eesti partneritele ja kolleegidele võin öelda, et Saksamaa on täielikult teie poolel ja me ei luba Venemaal taaskehtestada moodsat versiooni Brežnevi doktriinist mõjusfääride loomisega oma piiridel. Euroopa suveräänsed riigid, olgu nad suured või väiksed, on osa kollektiivse julgeoleku süsteemist, mis on üles ehitatud pärast külma sõja lõppu. Me tahame säilitada Pariisi harta põhimõtted kõigi Euroopa riikide jaoks, olgu nad NATO liikmed või mitte.

Te nimetasite juba sanktsioonide paketti. Kas ma saan õigesti aru, et Saksamaa on valmis maksma, olgu see Nord Stream 2 või tõusvad energiahinnad või mis iganes?

Me kõik peame olema valmis maksma sanktsioonide eest ja me juba teeme seda, sest Euroopa Liit, USA ja lääneriigid üldiselt on kehtestanud Venemaale sanktsioonid juba aastate eest. Uute sanktsioonide puhul oodatakse meilt tasumist ja me ootame sama ka oma liitlastelt, mis puudutab näiteks pangandust või nafta ja gaasi importi Venemaalt.

Ja Nord Stream 2 pannakse seisma?

Nord Stream 2 on võimalik element sanktsioonide nimekirjas, see on võimalik, et see moodustab osa sanktsioonide paketist, sest me usume, et kõik võimalused peavad olema laual, et kujundada usutav heidutus ja on väga oluline mitte esile tõsta ühte spetsiifilist meedet, et vältida Putini kalkulatsioone, et kui ma teen seda või toda, siis hind on selline. Teatud strateegilise ambivalentsuse hoidmine on heidutuseks oluline.

SPD on tuntud Venemaaga erisuhete hoidmise ja patsifistliku suhtumise poolest. Ma saan aru, et tegemist ei ole enam Schröderi aegse SPD-ga ja partei on muutunud. Lugesin hiljuti teie kolleegi Michael Rothi intervjuud, milles ta ütles, et me ei tohi end Willy Brandti taha peita. Kuidas te kirjeldaksite, kuidas teie partei on muutumas, küsimustes, mis puudutavad välispoliitikat, julgeolekut, Venemaad?

Minu hea sõber ja kolleeg Michael Roth on täiesti õigel teel, rõhutades, et vahel on Willy Brandti valesti tõlgendatud. Kui Willy Brandt hakkas rääkima pingelõdvenduspoliitikast 1960. aastate lõpus, sai ta toetuda tugevale heidutusele Lääne-Saksamaal ja NATO-s ning Euroopa majanduslikule kogukonnale. Meie tugevad sidemed transatlantilise kogukonnaga võimaldasid Willy Brandtil seda nõukogude blokiga teha. Praegu tuleb tunnistada, et erinevalt 1970. aastatest ei saa me käia üksnes Moskvas, et kahe bloki vahelist vastuolu lahendada, me peame mõistma, et uus idapoliitika peab täielikult arvestama meie naaberriikide huvisid Ida- ja Kesk-Euroopas, meie partnereid ja liitlasi nii NATO-s kui ka Euroopa Liidus. Me ei saa lihtsalt pidada dialoogi Venemaaga, me peame minema ka Vilniusse, Riiga, Tallinna, Varssavisse, Bratislavasse ja Prahasse, Kiievisse ja kõikidesse teistesse iseseisvate riikide pealinnadesse, selleks, et täpselt sõnastada ühine Euroopa idapoliitika.

Seda ei peaks tegema üksnes kahepoolselt. Ma leian, et idapoliitika üks õppetund on, et vaja on mõlemat – tugevat kaitset ja heidutust ning dialoogi ka väga rasketes oludes. Putin on valmis vaid väga piiratud dialoogiks. Me oleme viimastel aastatel näinud üha enam repressioone, demokraatia ja meediavabaduse nõrgestamist, õigusriigi nõrgestamist. Koostööruumi on järjest vähemaks jäänud, mis ei välista, et me leiame ühiseid huvipunkte, nagu tuumarelvastuse vähendamine, kollektiivne julgeolek ja nii edasi, aga see ei saa tulla meie Ida- ja Kesk-Euroopa partnerite suveräänsuse arvelt.