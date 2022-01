Elektri börsihind tõuseb teisipäeval 184,17 euroni

Esmaspäeval oli päeva keskmine hind 176,44 eurot megavatt-tunnist.

Kõige odavam on elekter teisipäeva varahommikul kella neljast viieni, kui see on 130,83 eurot megavatt-tunni eest ning õhtul peale 23, kui see on 119,96 eurot megavatt-tunni eest.

Kõige kõrgem on elektri hind hommikul kella üheksa ja 10 vahel, kui see on 243,72 eurot ning õhtul kella kuuest kaheksani, kui see on ligikaudu 247 euro tasemel megavatt-tunni eest.

Soomes langeb keskmine hind teisipäeval 149,46 eurole megavatt-tunnist, esmaspäeval oli see 172,85 eurot.

Lätis ja Leedus püsib ka teisipäeval keskmine hind Eestist kahe euro võrra kõrgemal ehk megavatt-tunni hind on 186,56 eurot.