Brasiilias hukkus paduvihmade tõttu vähemalt 18 inimest

Brasiilia võimud teatasid pühapäeval, et Sao Paulo osariigis hukkus paduvihmade tõttu vähemalt 18 inimest. Sajad perekonnad pidid oma kodud vihmahoogude tõttu maha jätma.

Vähemalt 11 Sao Paulo omavalitsuses registreeriti maalihkeid ja üleujutusi. Kahjustada sai ka infrastruktuur, teatas osariigi päästeteenistus.

Ühes omavalitsuses mattis maalihe enda alla politseijaoskonna ja viadukti. Tormi tõttu peatas Sao Paulo linn ajutiselt koroonaviiruse epideemia vastase vaktsineerimise kampaania.

Sao Paulo kuberner Joao Doria teatas pühapäeval, et eraldab osariigi enim kannatanud linnade abistamiseks 2,5 miljonit eurot. Sao Paulo on Brasiilia rahvarohkeim osariik, kus elab 46 miljonit inimest. Brasiilia rahvaarv on 212 miljonit inimest.

Brasiilia ilmateenistus hoiatas esmaspäeval, et tugev vihmasadu jätkub vähemalt kuni teisipäevani. Brasiilias algas vihmaperiood eelmise aasta oktoobris.