Erdogan sõidab neljapäeval Ukrainasse

Türgi valitsuse kõrge ametnik ütles esmaspäeval, et president Recep Tayyip Erdogan külastab neljapäeval Ukrainat ja kohtub oma kolleegi Volodõmõr Zelenskiga.

Ankaral on head sidemed nii Kiievi kui Moskvaga. Türgi ei toeta siiski Venemaa poliitikat nii Süürias kui Liibüas. Samuti on Ankara teravalt kriitiline Krimmi poolsaare annekteerimise suhtes. Türgi müüb Ukrainale kaasaegseid relvastatud droone ja see vihastab Moskvat.

"Erdogan edastab Zelenskile sõnumid, mille eesmärk on piirkonnas rahu säilitamine, pingete leevendamine ja konflikti ärahoidmine," ütles ametnik.

Ametniku sõnul peaks pärast Pekingi taliolümpiamänge Türgit külastama Venemaa president Vladimir Putin.

"Me eeldame, et mõlemad kõnelused Vene ja Ukraina vaheliste pingete vähendamisel on tõhusad," ütles Reutersile ametnik.

Erdogan hoiatas eelmisel nädalal, et Venemaa ja Ukraina konflikt tähendaks tõsist regionaalse rahu rikkumist.